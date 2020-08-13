نفذت أمانة الطائف أعمال التأهيل والصيانة لأكثر من 190 طريقاً، تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أخيراً، إذ قامت فرق الصيانة بردم أكثر من 1200 حفرة وتصدع، إلى جانب إزالة أكثر من 960 طناً من الأتربة والصخور التي جرفتها السيول للطرق والشوارع.وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية رصدت معدل كفاءة الطبقة الأسفلتية وقت هطول الأمطار وتأثير ارتياد الشاحنات للطرق في عدد من المواقع، حيث نفذت فرق العمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة اللازمة، مشيرة إلى أنها أخذت في الحسبان عدم تعطيل الحركة المرورية أوقات الذروة خلال تنفيذ البرنامج.