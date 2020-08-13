أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أهمية التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات، ورفع مستوى الوعي لديهم وتحفيزهم للمشاركة بشكل فاعل من خلال عمل مؤسسي يطبق معايير عالية في الحوكمة والشفافية، لدعم روح المبادرة والمساهمة في بناء جيل مبدع من الكفاءات والقيادات الشابة، لدفع مسيرة التنمية، مشيداً بمشاركة شباب المنطقة من الجنسين في حملة التطوع الصحي ودعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة لمواجهة فايروس كورونا وإقبالهم على العمل التطوعي أيًا كان نوعه ومهما كانت مخاطره، داعياً شباب وفتيات المنطقة لاستثمار الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها الدولة والتحلّي بروح المبادرة والمثابرة، ومواصلة طرح الأفكار والمبادرات الإيجابية لصنع المستقبل والعمل بجد واجتهاد لتحقيق طموحاتهم وآمالهم بعزم وإصرار لبناء المستقبل.لافتاً إلى أن تحقيق المستقبل المزدهر للوطن كما خططت له القيادة الحكيمة يعتمد على سواعد وقدرات وعقول الشباب للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي، موجها إياهم بالنهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح الصبر.وهنأ شباب وفتيات المنطقة بمناسبة «يوم الشباب العالمي»، الذي خصص له شعار «إشراك الشباب في الجهود» مشدداً على أهمية هذه المناسبة للاحتفاء والعناية بالشباب كمحور رئيسي والركيزة الأهم في التنمية وبناء الوطن، لاسيما أن الفئة العمرية (15-34 سنة) تمثل 36.7% من إجمالي السكان السعوديين.