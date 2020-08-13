وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، مديرية الشؤون الصحية في المنطقة بسرعة استكمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مبنى العيادات الخارجية بمستشفى محافظة دومة الجندل العام وفقا لأعلى المعايير، وتجهيزه بالمعدات الحديثة التي تساعد على اكتمال المنظومة الصحية بالمحافظة.وثمن خلال تفقده أمس عددا من المشاريع التنموية والسياحية بدومة الجندل الجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة، من خلال الدعم غير المحدود للمشاريع البلدية التنموية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها ومتابعة أعمال تنفيذها وفق المعايير المعمول بها.وأشاد بطريقة إنشاء متحف الجوف على الطراز الحديث ليكون معلماً سياحياً لتعريف السياح والزوار بالقيمة التاريخية للمنطقة وآثارها من خلال تقديم العروض المتحفية باستخدام أحدث التقنيات وأساليب العرض المتحفي المعمول بها في الدول العالمية، لافتاً إلى أن ما يميز المتحف موقعه الإستراتيجي من خلال إطلالته على المنطقة الأثرية قلعة مارد، ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).واستهل أمير منطقة الجوف جولته في دومة الجندل بزيارة قاعة المؤتمرات والمناسبات في مبنى المحافظة الرئيسي، بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، وأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، ومدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة ياسر بن إبراهيم العلي.