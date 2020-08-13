أزالت أمانة منطقة عسير تعديات على 414.770 متر مربع من الأراضي الحكومية في 11 موقعاً مختلفاً، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي عدم التهاون مع جميع التجاوزات، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيراً إلى أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية، من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.