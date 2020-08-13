هل كان إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول اعتماد تسجيل أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19 مفاجئاً؟ قطعاً لا. وهل سيقنع العالم بهذا الابتكار الروسي من خلال إعلانه أن ابنته جربت التطعيم بهذا المصل؟ قطعاً لا. بدا من الواضح منذ أبريل الماضي أن روسيا أقبلت على محاولة ابتكار لقاح ليس لأن قلبها يرقّ على مصير الإنسانية، التي ينتاشها فايروس كورونا الجديد في جميع أرجاء المعمورة؛ إنما بعقلية الفوز بماراثون اللقاح عالمياً، وإلحاق الهزيمة بعدوها اللدود: الغرب. ولا يعني ذلك أن الغرب، على رغم التزامه الصارم بالمتطلبات العلمية والإجرائية المعقدة لترخيص أي مصل، هو الآخر قلبه على الإنسانية. فقد أدت هجمة كوفيد-19 الشرسة على البلدان الغربية الكبرى إلى ظهور ما سماه العلماء «الأنانية الشعوبية»، التي تتمثل في السعي إلى الاستئثار بأكبر كمية يمكن إنتاجها من أي مصل يجتاز العقبات الإجرائية ليصبح مأموناً وناجعاً وقابلاً للاستخدام البشري. وهو عين ما تفعله الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، وألمانيا. وثمة أكثر من 160 لقاحاً قيد التحضير في مختبرات في مختلف بلدان العالم، نجحت قلة منها في العبور إلى مرحلة التجارب السريرية. وفيما تقتصر المرحلتان الأولى والثانية من تلك التجارب على أعداد محدودة من المتطوعين، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة هي الحاسمة. فهي تنطوي على تجنيد عشرات آلاف المتطوعين، الذين يخضعون لمراقبة دقيقة كل أسبوع بعد حقنهم بالمصل الخاضع للتجربة. وبعد ذلك تبدأ مرحلة جمع ونشر بيانات تلك التجارب مجتمعة. وحتى لو كانت التجربة الثالثة ناجحة، فإن المصل لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الاستخدام قبل الضوء الأخضر من هيئات الغذاء والدواء المختصة في الدول المنتجة للقاح. وظل العالم يسمع منذ أشهر عن لقاح جامعة أكسفورد، ولقاح شركة موديرنا، وغيرهما. لكن أياً منها لا يمكن استخدامه، على رغم الحاجة الماسة إلى ذلك، إلا بعد موافقة الجهات المختصة بمنح ترخيص الاستخدام. ويقول منتقدو بوتين وأقطاب إدارته إنهم تعاملوا مع المصل الروسي بذهنية الفوز بماراثون الوصول إلى الفضاء، مثلما حدث عندما سبق الاتحاد السوفياتي السابق الولايات المتحدة بالتحليق في الفضاء مطلع ستينات القرن الـ 20، على متن سفينة الفضاء «سبوتينك». وليس من المصادفات أن تطلق روسيا على لقاحها هذا الاسم نفسه! وكان الرد الأمريكي على تلك الضربة المباغتة إرسال الإنسان إلى سطح القمر في عام 1969. وتتمثل انتقادات العلماء الروس والغربيين للقاح موسكو الجديد في أنه لم يخضع بعد للمرحلة الثالثة الحاسمة من التجارب السريرية. ويمكن أن تستغرق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أشهراً، لأنها السبيل الوحيد لتأكيد مأمونية اللقاح، وضمان نجاعته. وحذرت رابطة منظمات التجارب السريرية الروسية في بيان أمس من أن التعجيل بالزج بالمصل الروسي لن يجعل روسيا فائزاً بالماراثون العالمي لابتكار اللقاح، بل قد يؤدي إلى تجريدها من هذا اللقب الذي تزعم أنها تأهلت له. ومما يثير قلق العلماء أن السلطات الروسية لم تنشر أي بيانات سريرية وعلمية عن نتائج التجارب السريرية التي قالت إنها أجرتها على المصل. وقالت منظمة الصحة العالمية (الثلاثاء) إنها تناشد جميع الدول الالتزام بالمراحل الثلاث للتجارب السريرية، وإنها ستقوم بتقويم المصل الروسي إذا سمحت لها السلطات الروسية بالاطلاع على بيانات تلك التجارب. وكان الرئيس بوتين زعم السنة الماضية أن علماء روسيا تمكنوا من ابتكار لقاحين للوقاية من فايروس حمى الإيبولا، الذي تفشى في بعض أرجاء القارة الأفريقية. غير أن من يراجع بيانات منظمة الصحة العالمية سيكتشف أن هذين اللقاحين لا يزالان مسجلين في بيانات المنظمة تحت بند «لقاحات مرشحة».