أغلقت بلدية محافظة محايل مطعماً بعد إصابة اثنين من العمالة بفايروس «كورونا» المستجد.

وحرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفايروس، قامت البلدية بإغلاق المطعم احترازياً لحين إجراء الفحص لكامل طاقم العمالة بالمنشأة التي خالطت الحالتين المصابة.

من جانبه، أكد رئيس البلدية سعيد حافظ، أن البلدية لن تتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل والمبلغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف: «على أصحاب المنشآت التجارية بمختلف نشاطاتها متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والفحص المستمر للعمالة للتأكد من سلامتهم».