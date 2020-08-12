ينطلق الجمعة القادم أول معرض للورد الطائفي خلال موسم «تنفّس السعودية» برعاية الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، وحضور عدد من المهتمين، وذلك في منتجع الشيوخ في منطقة الهدا السياحية بوادي محرم، تزامناً مع ما تشهده الطائف من كثافة سياح وزوار.

وكشف لـ«عكاظ» الرئيس التنفيذي للمعرض حامد بن هاشم الشيخ، أن المعرض سيشهد منتجات الورد الطائفي ومنها دهن الورد، وعطر الورد، ومنتجات العناية بالبشرة الطبيعية المستخلصه منه، وماء الورد الطبيعي، وسيتخلل المناسبة أمسية شعرية يحييها الشاعر ماجد رميح.

وتتميز السياحة الزراعية في الطائف بجلسات مفتوحة بين الحقول، كما حرص عدد من ملاك المزارع على تطوير الخدمات الأخرى مثل الكافيهات والوجبات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة، مع مراعاة التباعد والاحترازات المتبعه لمكافحة «كورونا».