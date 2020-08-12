كشفت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز «تأكد» في الجوف بلغ 2675 مستفيداً، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة «تأكد» التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فايروس «كورونا» المستجد.

وخصصت وزارة الصحة مراكز «تأكد» للذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنهم خالطوا شخصاً مصاباً، حيث يتم إجراء فحص «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.