وقف وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، اليوم (الأربعاء)، على موقع الانهيارات الصخرية في طريق عقبة قدران، والتي عزلت مركز خلال عن مركز قنا ومحافظة محايل.

واطلع العاصمي وعدد من المسؤولين والأعيان والمقاول المنفذ للمشروع وشركة الصيانة الذين حضروا بمعداتهم في ظل وجود عدد كبير من المواطنين، على الانهيارات الصخرية التي اتضح أنها من الجبل وأدت إلى قفل الطريق تماما.

ووجه وكيل المحافظة مكتب الطرق بمحايل والمقاولين بسرعة فتح طرق بديلة مؤقتة تضمن للمواطنين الذهاب والعودة إلى منازلهم في مركز خلال بما يكفل سلامتهم، لحين معالجة الأمر وإيجاد الحلول اللازمة التي تضمن عدم تتكرار مثل هذه الانهيارات.