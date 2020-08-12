أصدر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، قراراً بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان إمارة المنطقة تعزيزاً لكافة الأنظمة والتعليمات التي تساهم تطبيق القانون وفرض احترام الحقوق الإنسانية بين أفراد المجتمع بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة القصيم أن إنشاء وحدة حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز المبادئ والمعايير التي حثنا عليها ديننا الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق، والتي تأتي وفق توجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير الداخلية وبما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي وتنظيم العمل بديوان الإمارة، وبما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية.

وبين على أن الوحدة ستساهم في متابعة حماية كافة الحقوق الإنسانية وكافة الحالات، من خلال التماهي وتطبيق القانون وفرض احترام حقوق الآخرين والتي أقرتها الدولة لكافة أفراد المجتمع، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها، وأن يوفق الجميع لكل خير.