أعلن التجمع الصحي بمنطقة القصيم، زيادة السعة السريرية لأسرة العناية المركزة في مستشفى الملك سعود بعنيزة بنسبة 122%، وذلك في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة مستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها، بما يلبي حاجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وأوضح التجمع الصحي أنه تمت إضافة 22 سريراً لتكون الطاقة الاستيعابية المتاحة حالياً لأسرة العناية المركزة بالمستشفى 40 سريراً، مشيراً إلى أنه تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية والفنية بعد أن تم تدريبها وتأهيلها للتعامل الحالات.

وأكد التجمع الصحي أنه يهدف من خلال هذه الزيادة تلبية حاجات المرضى، ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة، وتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار تطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفايروس كورونا «كوفيد-19».