أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1569 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2151 حالة تعافٍ إضافية، و36 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 293.037 حالة، من بينها 32.499 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1826 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 257.269 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3269 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة إلى 87.79%.

وأوضحت أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4.001.103) فحوص مخبرية دقيقة، بإضافة (67.676) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (78)، حائل (75)، مكة المكرمة (68)، جدة (66)، المدينة المنورة (60)، خميس مشيط (57)، الدمام (52)، الهفوف (50)، ينبع (48)، حفر الباطن (42)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف (337)، الرياض (223)، مكة المكرمة (159)، المبرز (125)، نجران (94)، الطائف (93)، حفر الباطن (77)، جدة (75)، الدمام (52)، المدينة المنورة (45)، أبها (45).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات الفايروس الذي عقده اليوم، أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث‏ ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة فايروس كورونا الجديد (COVID-19)، مبيناً أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالاً ومأموناً، مفيدا بأن من تلك الجهود ما أعلن عنه أخيراً من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.