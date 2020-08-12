أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة، فتح باب القبول في خمسة برامج دبلومات تطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442، خلال المدة من 22 ذي الحجة 1441 وحتى 3 محرم 1442 عن طريق بوابة القبول الإلكتروني.

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة تشمل دبلوم برمجة تطبيقية (فصلين دراسيين)، دبلوم برمجة أنظمة المعلومات (أربعة فصول دراسية)، إدارة مكتبية (فصلين دراسيين)، محاسبة تجارية آلية (فصلين دراسيين)، ومحاسبة حكومية آلية (فصلين دراسيين)، مبينة أن الدراسة للطلاب في مقر كلية المجتمع بالمجمع الأكاديمي ببيشة، وكلية المجتمع بالنماص بالفترة المسائية، والطالبات في كلية التربية ببيشة وبفروع الجامعة (بلقرن والنماص) في الفترة الصباحية.