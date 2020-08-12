أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، بيانا حول ما تم تداوله من مقاطع فيديو تتضمن مصادرة دراجات هوائية يتم تأجيرها في ممشى العباس بن عبادة (ممشى الهجرة).

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة في بيانها إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مراقبي البلدية والجهات الأمنية طبقوا النظام بضبط دراجات هوائية يتم تأجيرها من قبل وافدين ومواطنة في ممشى العباس بن عبادة (ممشى الهجرة) دون ترخيص نظامي، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، وبعد ورود عدة بلاغات لمركز طوارئ الأمانة (940) عن المضايقات التي يتعرض لها مرتادو الممشى والخطر الذي تمثله لهم أثناء ممارسة رياضة المشي.

وأضافت الأمانة في بيانها: الفرق الميدانية التابعة للبلدية الفرعية أبلغت المواطنة عدة مرات بضرورة رفع الدراجات من الممشى للأسباب الموضحة أعلاه دون استجابة، وفي مساء يوم الاثنين 20 ذي الحجة قامت اللجنة المعنية بمتابعة هذه المخالفات، وعند مباشرتها لاتخاذ الإجراءات النظامية قام وافد بإعاقة عمل اللجنة، والزج بمواطنة للاعتراض وتصوير المقطع الذي تم نشره، وجرى التحفظ على الدراجات الهوائية في مقر مبنى البلدية الفرعية، ويمكن استلامها من قبل المواطنة وفق الأنظمة المتبعة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية في موضوع المخالفة.

وشددت أمانة منطقة المدينة المنورة على أنها ترحب بالنقد الهادف البناء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، وتؤكد أنها تراجع الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع وما ظهر في المقطع من تفاصيل ومدى التزام منسوبيها بالتعليمات، التي تؤكد على التعامل الأمثل مع الجميع، والالتزام بأن خدماتنا للمدينة أمانة نستشعرها في كل الأعمال التي يتم تنفيذها.