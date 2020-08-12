اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطط جامعات المنطقة واستعداداتها للعام الأكاديمي القادم، كما استعرض إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها، إذ بلغ إجمالي عدد المقبولين فيها أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.



ولدى ترؤس الأمير بدر بن سلطان اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة حضره رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، استمع إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية والتي تساهم في خدمة المجتمع ومنها الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا.



كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي القادم، إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة المؤسس 15 ألف طالب وطالبة، و20.200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و8000 طالب وطالبة في جامعة جدة، و13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.



واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل، وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.