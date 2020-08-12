التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض أمس (الثلاثاء) المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.وأكد آل جابر أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سرعة معاينة الخبراء ناقلة النفط صافر، إضافةً إلى دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.من جهته، أثنى مارتن غريفيث على دور المملكة لدعم جهود السلام في اليمن وآخرها آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.