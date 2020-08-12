وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.وأكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري عبر تغريدة على «تويتر» استمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.وأشار الأحمري إلى استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.كما تم تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.من جهة أخرى، قررت وزارة التعليم إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من الوزارة في جميع المراحل التعليمية.جاء ذلك في تعميم وجهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لجميع مديري التعليم بمناطق المملكة، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام المدارس الأهلية والعالمية بتعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.