لليوم الثاني على التوالي تصدرت الرياض حالات فايروس كورونا المستجد بـ101 إصابة، تلتها مكة بـ 88 ثم الدمام بـ 75 حالة، فيما احتفظت المدينة المنورة بصدارة حالات التعافي لليوم الثاني بـ(123) ثم أبها (111)، مكة المكرمة (96) والرياض (95).وأعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 1521 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19» وتسجيل 1640 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس في 24 ساعة 107.8%.ووفقا لإحصاء الصحة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 291.468 حالة، من بينها 33.117 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1821 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 255.118 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3233 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة حتى الآن لتصل إلى 87.5%.وأوردت وزارة الصحة قائمة بمعدلات الإصابة، الرياض (101)، مكة المكرمة (88)، الدمام (75)، الهفوف (65)، المدينة المنورة (65)، جازان (51)، حائل (45) وبريدة (41)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة (123)، أبها (111)، مكة المكرمة (96)، الرياض (95)، ينبع (81)، الهفوف (79)، حفر الباطن (62)، جدة (61)، حائل (51)، المبرز (44)، بريدة (42)، الطائف (42) و جازان (40).