كشفت جامعة الطائف لـ«عكاظ» عن تخصيصها ميزانية لأبحاث كورونا بمبلغ يزيد على ٣ ملايين. وقال المتحدث الرسمي والمشرف على العلاقات والإعلام بالجامعة سطام العتيبي إن ذلك جاء انطلاقًا من دور الجامعة ومسؤولياتها المجتمعية وما توليه من اهتمام بما تتعرض له المملكة والعالم من تداعيات جائحة فايروس كورونا، وانطلاقًا من التَّكامل المعرفي والبحثي بين الجامعات السعوديَّة وصياغة المعرفة البحثيَّة بأبحاث مشتركة ذات قيمة بحثية تُقدِّم بعض الحلول لتخطي هذه الجائحة اقتصادياً وطبيَّا واجتماعياً ونفسياً وتعليمياً.وأضاف المتحدث، أن عمادة البحث العلمي أطلقت ضمن مبادرة أبحاث جائحة كورونا باب التَّقدم للمقترحات البحثية مع تسهيل وقبول جميع المقترحات البحثيَّة التي خضعت للشُّروط المعلنة مسبقًا وبلغ عددها 62 مشروعًا من أصل 67 مشروعاً منها، التَّداعيات الاقتصاديَّة لفايروس كورونا والسِّياسات الاقتصاديَّة المقترحة لتجاوزها ودور الذَّكاء الصِّناعي والتِّقنية في مقاومة الجائحة والتَّأثيرات الاجتماعيَّة والنَّفسيَّة والاستراتيجيَّات الصِّحيَّة والطُّرق العلميَّة المبتكرة في التَّعقيم والطُّرق التَّعليميَّة المبتكرة وأثرها في مواصلة العمليَّة التَّعليميَّة في ظروف الجائحة.