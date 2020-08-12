أغلقت بلدية العمرة الفرعية 13 صالون حلاقة، مخالفا للاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ«البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تنفيذ 76 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 13 صالونا مخالفا لعدم استيفاء الشروط الصادرة من الوزارة، كما تم رصد 30 مخالفة صحية في بعض الصوالين، إضافةً إلى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأكد ضرورة التزام صوالين الحلاقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» المعتمدة والتي تشمل إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير كافة وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.