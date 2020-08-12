تعافى الممرض في مستشفى الملك سلمان بالرياض محمد القرني من وباء كورونا المستجد، وعاد إلى أداء مهماته في رعاية المرضى بقسم العزل الصحي بذات الهمة والنشاط.ويقول القرني إن عدوى الفايروس انتقلت إليه من أحد المرضى «طلبت منه عدم مغادرة سريره إلى دورة المياه، وإن احتاج إلى ذلك أتولى مساعدته في النهوض وإيصاله، لكنه خالف الأمر وذهب بمفرده وسقط، وأثناء إعانته على النهوض شق القناع الواقي، ومع ذلك واصلت مساعدته وحملته إلى السرير في وضع آمن» ويضيف القرني أنه شعر بأعراض فايروس كورونا المستجد بعد يومين وخضع لتحليل كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية وتم تنويمه لمدة سبعة أيام قبل أن يتعافى ويعود إلى عمله بالمستشفى.