وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نزلاء دار الملك فهد لإيواء الأيتام بمحافظة القرى لجميع المناسبات والاحتفالات الرسمية التي يرعاها، مبدياً تقديم كل الدعم وتلبية جميع طلبات الأيتام. وشدد خلال تفقده أمس، عددا من المشاريع التنموية والسياحية في محافظة القرى، ودار الملك فهد لإيواء الأيتام، على أهمية تنفيذ مشروع الإسكان بالقرى «روابي الباحة» وفق المواصفات المطلوبة وتهيئته بكل ما يحقق رغبات المستفيدين، مثمناً جهود وزارة الإسكان في إيجاد المسكن الملائم للمستفيدين في منطقة الباحة، مشيداً بالجهود المميزة التي تبذلها محافظة القرى وبلديتا المحافظة ومعشوقة في تنفيذ المتنزهات وتطوير المواقع السياحية بالمحافظة. واستهل أمير الباحة زيارته بالوقوف على مشروع الإسكان بالقرى «روابي الباحة» شاهد خلالها عددا من اللوحات التوضيحية لتنفيذ المشروع، بحضور محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ومدير فرع الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني ومقاول ومهندسي المشروع. وأكد المهندس القحطاني، تنفيذ المشروع خلال سنة ونصف، ضمن منتج الأراضي الذي طرحته الوزارة وللمستفيد حرية البناء عليها بعد أن يتم منحه قرضا من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن جميع الوحدات محجوزة حالياً بأسماء مستفيدين مرشحين من قبل الوزارة.وتوجه الأمير حسام بن سعود إلى متنزه الثروة الوطني ببيدة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المشاريع السياحية من المتنزهات والحدائق التي نفذتها بلديتا القرى ومعشوقة، كما زار دار الملك فهد لإيواء الأيتام بمحافظة القرى، والتقى أطفال الدار واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.