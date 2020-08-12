استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وفي بداية الاستقبال رحّب بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.