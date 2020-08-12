أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام المنظمة لمهرجان «أفلام السعودية»، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، استقبال 384 مشاركة سعودية سينمائية، منها 105 أفلام، لـ 86 مخرجاً و19 مخرجة سعودية، إضافة إلى 279 مشاركة للسيناريو ترشح منها لدخول المسابقة 193.

وتقام الدورة السادسة من المهرجان، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وخصصت للعرض بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020.

ويأتي المهرجان لضمان تحقيق الأهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.

وسيقدم برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وتتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام، وندوات وورشاً متخصصة، ضمن أجواء تفاعلية تجمع صنّاع الأفلام والمهتمين بالمجال، وفي إطار رقمي يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان المقدرة بـ 285 ألف ريال.