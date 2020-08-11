إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بموعده المحدد الأول من ديسمبر المقبل.وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة سيقام حسب موعده المحدد 1 ديسمبر 2020 تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الذي وجه بإقامته في ظل الظروف الراهنة نظير أهمية مهرجانات الإبل وحرصه الدائم على دعم القطاع ومحبيه.ورفع بن حثلين شكره وتقديره لولي العهد المشرف العام على نادي الإبل على توجيهه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة في موعده المحدد، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار اهتمامه ـ رعاه الله ـ بالإبل وما تمثله من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج العربي والدول العربية.وبين بن حثلين أن ولي العهد قدم كل الدعم للنادي ليقوم بمهامه الرئيسة في الحفاظ على قيمة هذا الموروث وتعزيز مكانة الإبل والقائمين عليها الذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن المهرجان (في نسخه الأربع الماضية) استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع أنحاء العالم.وأفاد بن حثلين أن تفاصيل المسابقات سيتم إعلانه في القريب العاجل؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشاركين وملاك الإبل والعاملين في القطاع.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام في الصياهد الجنوبية، ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن والطبع ومنافسات الهجيج.