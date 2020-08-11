وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الأمانة، بافتتاح سوق حراج التمور بمدينة سكاكا بعد غد (الخميس)، واستقطاب الشباب ومنحهم الفرصة لعرض منتجات مشروعاتهم في السوق وتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم.

وأكدت أمانة منطقة الجوف تهيئة السوق بالكامل وجاهزيته للافتتاح وخدمة المستفيدين من منتجي التمور والمتسوقين وفق أفضل المواصفات، موضحة أن أي استفسار أو طلب مساعدة يكون من خلال مراجعة إدارة الأسواق بالأمانة.

ووقف أمير الجوف اليوم (الثلاثاء) على مشروع سوق حراج التمور بمدينة سكاكا، واطلع على وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه، واستمع من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان إلى شرح عن سير العمل والترتيبات النهائية لتسليم الموقع، ووجه بمضاعفة الجهد لافتتاح السوق بعد غدٍ الخميس لخدمة المواطنين والمقيمين.