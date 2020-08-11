أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الطبية والصحية بالكوادر الوطنية المؤهلة في عدة تخصصات على برنامج التشغيل الذاتي.

وأوضحت أن استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف يبدأ إلكترونيا اليوم ويستمر حتى الجمعة 21 أغسطس 2020، مبينة أن الوظائف الطبية يشترط فيها إرفاق تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال وبطاقة تسجيل مهنية سارية المفعول، فيما يشترط لشغل الوظائف الصحية أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، وإرفاق تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال وبطاقة تسجيل مهنية سارية المفعول، وإرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.

ودعت المدينة الطبية الراغبين في الاطلاع على الوظائف المعلن عنها والتقديم عليها الدخول على الرابط التالي: https://registration.qu.edu.sa/profile/login.