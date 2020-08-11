أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم (الثلاثاء)، فتح برنامج ‏التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع من طلبتها، للالتحاق بأحد ‏البرامج في كليات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم وهندسة الحاسب الآلي ‏خلال الفترة من 11-15 أغسطس 2020.‏

وأوضحت العمادة أن التسجيل متاح لخريجي الجامعة ببرامج الدبلوم ‏وممن تشملهم الأنظمة واللوائح، وأن لا يكون قد مضى على حصوله على ‏شهادة الدبلوم سنتان، وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب في درجة دبلوم ‏كلية المجتمع عن 3 من 4، وأن لا تقل درجة الكفايات في اللغة الإنجليزية ‏‏(‏STEP‏) الصادرة من المركز الوطني للقياس والتقويم عن 60.‏

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم، إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول ‏في برامج التجسير العامة والخاصة على موقع الجامعة الإلكتروني أو ‏عبر منصات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن الدخول على ‏بوابة القبول من خلال الرابط الآتي: ‏http://ultimus.uoh.edu.sa/BridgingProgram/Default.aspx‏.