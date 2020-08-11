أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم (الثلاثاء)، فتح برنامج التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع من طلبتها، للالتحاق بأحد البرامج في كليات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم وهندسة الحاسب الآلي خلال الفترة من 11-15 أغسطس 2020.
وأوضحت العمادة أن التسجيل متاح لخريجي الجامعة ببرامج الدبلوم وممن تشملهم الأنظمة واللوائح، وأن لا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم سنتان، وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب في درجة دبلوم كلية المجتمع عن 3 من 4، وأن لا تقل درجة الكفايات في اللغة الإنجليزية (STEP) الصادرة من المركز الوطني للقياس والتقويم عن 60.
ودعت الجامعة الراغبين في التقدم، إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول في برامج التجسير العامة والخاصة على موقع الجامعة الإلكتروني أو عبر منصات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي ويمكن الدخول على بوابة القبول من خلال الرابط الآتي: http://ultimus.uoh.edu.sa/BridgingProgram/Default.aspx.