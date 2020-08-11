أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1521 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1640 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من الفايروس في 24 ساعة 107.8%.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، ونسبة البالغين 84%، وكبار السن 5%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 60.828 فحصا مخبريا جديدا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 291.468 حالة، من بينها 33.117 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1821 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 255.118 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3233 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس في المملكة حتى الآن لتصل إلى 87.5%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (101)، مكة المكرمة (88)، الدمام (75)، الهفوف (65)، المدينة المنورة (65)، جازان (51)، حائل (45)، بريدة (41)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة (123)، أبها (111)، مكة المكرمة (96)، الرياض (95)، ينبع (81)، الهفوف (79)، حفر الباطن (62)، جدة (61)، حائل (51)، المبرز (44)، بريدة (42)، الطائف (42)، جازان (40).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.