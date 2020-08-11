قدّم مركز «تأكد» في منطقة نجران خدماته لـ2103 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيه الشهر الماضي حتى الآن.

وتقدم مراكز «تأكد» التي خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، خدمة فحص فايروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي» كما أن مراكز «تأكد» توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.

وتبين الفحوصات مدى انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.