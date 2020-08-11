فجعت صحة الطائف اليوم (الثلاثاء)، بوفاة صالح عبدالرحمن الزايدي⁩ المدير المناوب بمجمع الملك فيصل الطبي في ⁧‫الطائف⁩ إثر إصابته بفايروس ⁧‫كورونا⁩.



وكان قد أصيب المرحوم بإذن الله، بالفايروس قبل شهر من الآن، ويبلغ من العمر 43 عاماً، فيما لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، وتدهورت حالته الصحية في آخر 15 يوماً، إلى أن توفاه الله.



ونعى زملاؤه وذووه ومحبوه وفاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الهاشتاق #صالح_عبدالرحمن_الزايدي حيث كان مشهوداً له بالإخلاص في العمل، ودائماً ما يوصي زملاءه في بيئة العمل بالعناية بصحة المرضى وإقامة الصلاة في وقتها.