أكدت كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز أن لديها حاليا 1640 طالبا وطالبة، سترفد بهم القطاع السياحي بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في ظل التنوع الجغرافي لبيئات محافظات ومناطق المملكة.وبينت أنها تتصدر كليات المملكة المتخصصة في صناعة السياحة والضيافة، فهي تسعى للحفاظ على ديمومة المنتج السياحي السعودي ودعمه بالفرص الاستثمارية التي تحقق رؤية المملكة 2030. وأوضحت الكلية أنها تمنح درجات الدبلوم، والبكالوريوس في مختلف تخصصات السياحة، علاوة على درجة الماجستير الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، كما تقدم الكلية العديد من الدبلومات المهنية مثل: دبلوم إدارة الترفيه عبر إكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تؤهلهم للعمل في مجال صناعة الترفيه، والدبلوم المهني في فنون ومهارات الطهي.