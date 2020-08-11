أعادت وحدة كهرباء مركز الخشل التابعة لمحافظة الحرث، التيار الكهربائي لمواقع عدة بالمحافظة وعدد من المراكز التابعة لها، بعد سقوط أعمدة واحتراق عدد من المحولات الكهربائية، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.وأوضح مدير وحدة كهرباء الخشل حسن السحاري أن الأعمال التي نفذتها الوحدة شملت إعادة التيار الكهربائي في مدة زمنية لم تتجاوز الساعتين لقرى «أم التراب، والمحطة، والصوان، والمطقطقة، وأم الشيح»، مشيراً الى إصلاح عطل في شبكة الضغط العالي وإعادة الخدمة لمركز حرس الحدود بالخشل ومستشفى الحرث العام.