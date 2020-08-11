أكد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، مثنياً على الجهود التي يبذلها مجلس المنطقة في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.وهنأ الدكتورة خلود الخميس، بمناسبة تكليفها بالعمل أمينا عاما لمجلس منطقة تبوك كأول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى المناطق.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالامارة امس، الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس، بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أمينا عاماً لمجلس المنطقة بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.