كشف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن تقلص المشاريع المتعثرة بالمنطقة بصورة كبيرة، مؤكداً دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المنطقة تنموياً واقتصادياً واستعداده التام لدعم كل عمل يساهم في تعزيز التنمية والتطوير لاسيما أن خدمة المواطن أولاً هي منهج دائم يجب أن يحتذي به الجميع، مشدداً على اهمية مواصلة الجهود لإنجاز كافة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، مطالباً بمضاعفة العمل لمواكبة تحديات النمو واتساع المنطقة في أفقها الاستثماري والاقتصادي.جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بمنطقة القصيم، بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة.واستعرض الاجتماع المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ومدى نسبة انجازها، التابعة لقطاعات الطرق والتعليم والبلديات والصحة وجامعة القصيم والمياه والزراعة.