اعتمدت أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا مخططات سكنية خاصة وأراضي استثمارية ومرافق حكومية تقع على مساحة (1.145.494م2).وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المخططات السكنية المعتمدة بلغ عددها 18 مخططا بمساحة (17.3) هكتار، و17 مخططا استثماريا بمساحة (17.9) هكتار، إضافة إلى 31 مرفقا حكوميا بمساحة (79.2) هكتار، مشيراً إلى أن أمانة المنطقة من خلال كوادرها الفنية والإدارية تسعى دائما لتسهيل كافة السبل المتاحة لتطوير التجمعات العمرانية بمنطقة الجوف بمستوياتها وحسب النطاق الإشرافي الموكل إليها للوصول إلى الأهداف المنشودة وفق معطيات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.