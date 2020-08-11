أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله الويمني، تركيب 1000 وحدة لترشيد المياه والكهرباء في المبنى الرئيسي لفرع الوزارة بالمنطقة وسيتم تركيبها في بقية المكاتب والوحدات التابعة للوزارة في عسير لاحقاً، معتبراً بأن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مسؤولية اجتماعية ووطنية على كل مواطن ومقيم وعلى الجميع التعاون للحفاظ على المياه والترشيد في استهلاكها لضمان استمرارها.جاء ذلك خلال تدشينه مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في المبنى الرئيسي لفرع الوزارة، تفاعلاً مع مبادرة أمير منطقة عسير لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتي انطلقت تحت شعار «بالترشيد نزيد».