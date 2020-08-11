أزالت بلدية محافظة الجبيل أمس 155 سيارة ومركبة تالفة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة، مشيرا الى أن الحملة تهدف لتحسين المشهد الحضري في المحافظة وتعزيز جودة الحياة واستشعاراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان وتشويهها المشهد العام في المدن واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة.ولفت الى تشكيل لجنة لحصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الجبيل، بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة لمنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة بمشاركة مع إدارة الخدمات بالبلدية لتحقيق أهداف الحملة والاستجابة للبلاغات وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة.