أحبط رجال حرس الحدود مخططاً لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت 948 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة، مشدداً على أنهم سيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.