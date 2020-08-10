التقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بالرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن حمد بن زرعة وفريق عمله، بمقر إمارة المنطقة.

وبحث أمير منطقة عسير، خلال اللقاء، آلية تقديم المدينة خدماتها لتكون ذراعاً وفرعاً صحياً إضافياً في منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة، والتخفيف من مشقة البحث عن العلاج في مدن أخرى، وتم خلال اللقاء استعراض الخدمات الطبية الحالية بالمنطقة والمشاريع المستقبلية، واستعراض عدد من المواقع المناسبة لتشغيل المدينة، إضافة إلى مناقشة إمكانية وجود موقع لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ضمن مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بالمنطقة.

واستعرض الأمير تركي بن طلال، مدى الاستفادة من برامج الرعاية المتخصصة والتأهيل بالمنطقة، إذ تأتي نقطة قوة إضافية لاستعادة الخريجين المهاجرين من المنطقة الذين تجاوز عددهم 53 ألف شخص، ويحتوي المشروع القادم لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية على 30 إلى 50 سريراً للتأهيل، كما سيكون في فرع المدينة عيادات ومراكز تخصصية وعمليات عظام متقدمة وعمليات عامة، وتعد مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أحد مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (غير الهادفة للربح)، ويأتي هذا التوسع في مناطق المملكة تماشياً مع الرؤية السابقة للأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- نحو رعاية المرضى في كل مناطق المملكة.