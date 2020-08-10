أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً عاجلاً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل.

وجاء هذا التعميم إشارة إلى قرار تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم 1442هـ المتضمن وضع الترتيبات المناسبة للاستعداد للعام القادم.

وطلب الدكتور العاصمي توجيه قائدي المدارس بتعبئة البيانات المطلوبة على أن تعتمد هذه البيانات من مديري المكاتب في المناطق والمحافظات، مشدداً على أن يتم الرفع بتلك البيانات خلال 5 أيام.

يذكر أن الميدان التربوي لا يزال ينتظر القرار النهائي بشأن بداية العام الدراسي، وهل سيكون عن بُعد أو حضورياً.