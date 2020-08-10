أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو 100 ألف نسمة تضمها ضاحية الواجهة في مدينة الدمام التي تعد إحدى الضواحي السكينة الكبرى التابعة لبرنامج «سكني»، التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق (الرياض – الدمام) السريع، حيث يسهل الوصول إليها من وجهات مختلفة، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.

وتبعد ضاحية الواجهة 25 دقيقة عن مطار الملك فهد الدولي، ونحو 25 دقيقة عن كورنيش الدمام، وقرابة 20 دقيقة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ونحو 14 دقيقة من محطة قطار الدمام، كما تضم الواجهة 9 مشاريع سكنية، هي: (واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى، نساج تاون2، مد، فلل البيرق) تجاوزت نسب الحجوزات في غالبيتها 90%، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وملاعب ومدارس ومساجد ومراكز تجارية للتسوق ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشاريع «الواجهة» التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُؤهلين، من خلال موقع وتطبيق «سكني» ضمن إجراءات سهلة تتضمن خيارات السكنية والحلول التمويلية متنوعة تشمل الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تراوح بين 250 و750 ألف، وأقساط شهرية يصل متوسطها إلى 1500 ريال.

وتمتد ضاحية الواجهة على مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية إذ يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، كما تتواصل أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS) بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.

وتعد الضواحي السكنية الكبرى نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت وزارة الإسكان بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.

كما تقدم الضواحي مفهوماً جديداً للسكن العصري ضمن مجمعات سكنية تجمع كافة الخدمات اليومية من مرافق تعليمية وصحية وتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة بنمط عصري يلبي احتياجات الأسرة السعودية ويحقق طموحاتها، لتعيش في مجتمع حيوي وبيئة مزدهرة.