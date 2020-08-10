انتشلت فرق الدفاع المدني جثة وافد آسيوي من داخل بئر في وادي الثمائل بمركز الحسو كان قد سقط بداخلها، وطبقاً للتفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة الحناكية بلاغاً من أحد المواطنين عن سقوط مكفوله داخل بئر أثناء قيامه بتعبئة الصهريج، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع فرقة من الإنقاذ وأخرى فرقة سباحين لمباشرة الحادث.

حيث أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب فهد السحيمي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية تلقى بلاغاً بحادثة سقوط مقيم من الجنسية الهندية بالعقد الرابع من العمر في بئر بقرية الحسو، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرقة السباحين والمعدات المساندة لموقع الحادث.

وأضاف عند الوصول اتضح أن البئر بعمق 30 مترا وقطر 2.5 متر وارتفاع الماء بداخله 4 متر مع وجود سيارة صهريج مياه متوقفة بجانب فوهة البئر، وبعد ذلك تمت مباشرة الحادث وانتشال جثة المقيم.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الأولية المتعلقة بالحادث سُلم لجهة الاختصاص.

فيما أكد السحيمي على ضرورة وأهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة في مثل هذه المواقع الخطرة وعدم المجازفة فيها.

باشر الحادث الملازم نادر الرويثي ورئيس مركز الدفاع المدني بالحسو رقيب أول فايز غازي المعدوي، بمتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية العقيد محمد نجا المطيري.