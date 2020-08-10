التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس المنطقة، في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس، بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

وهنأ أمير منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس على هذه الثقة من ولاة الأمر - حفظهم الله - كأول امرأة تشغل منصب أميناً عاماً لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنيا لها دوام التوفيق في عملها الجديد، مؤكداً سموه على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهه مشرفة لبلادها.

وأثنى أمير منطقة تبوك على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد - حفظهما الله -.

وأعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته والتي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.