التقى أمير تبوك، رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، أمين عام المجلس الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها في منصبها، وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

وهنأ أمير تبوك الدكتورة خلود الخميس على هذه الثقة من ولاة الأمر، كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة، متمنيا لها دوام التوفيق في عملها الجديد، مؤكداً دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهة مشرفة لبلادها.

وأثنى أمير تبوك على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانبها، أعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته، التي ستكون نبراساً لها في عملها الجديد.