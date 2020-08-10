وجه محافظ الجموم فهد القثامي بإزالة التعديات على مجاري السيول وبطون الأودية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك عن طريق لجنة إزالة التعديات بالمحافظة واللجان الأخرى في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية بمحافظة الجموم، لمتابعة خطط الجهات الحكومية خلال موسم الأمطار بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الامير خالد الفيصل ونائبه، بشأن الحالة المناخية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية والمتمثلة في هطول الأمطار وما يصاحبها من هبوب الرياح والعواصف الرعدية.

وناقش المحافظ مع مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، أبرز الاحتياجات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ خطط الطوارئ بالشكل الأمثل وتذليل العقبات، والتأكد من سير العمل بسلاسة وإتقان.

وشدد القثامي على أهمية تعزيز برامج التطوع في مختلف القطاعات، وقال «أثبت المتطوعون والمتطوعات قدرتهم الكبيرة على مساندة الجهات المعنية في عدة مواقف وأحداث، وهو ما يعكس ضرورة إدراجهم ضمن وسائل تنفيذ خطط الطوارئ خلال موسم الأمطار» مشيرا إلى أهمية بث التوعية بين أفراد المجتمع تجاه التعامل الأمثل مع التغيرات المناخية والتدابير الواجب الالتزام بها لتفادي وقوع حوادث أو كوارث لا سمح الله، موجهاً بتعاون كافة القطاعات لزيادة الرسائل التوعوية المستهدفة لكافة الشرائح المجتمعية كل بحسب اختصاصه.