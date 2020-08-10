ترأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في قاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، اجتماع متابعة تنفيذ وسير المشاريع التنموية بمنطقة القصيم، بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة.

واستمع أمير منطقة القصيم من مسؤولي القطاعات عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ومدى نسبة الإنجاز بها، والمشتملة على الطرق والتعليم والبلديات والصحة، إضافة إلى المشاريع التابعة لجامعة القصيم والخدمات البلدية والمياه والزراعة.

وأكد أمير منطقة القصيم أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة في كافة القطاعات، مؤكداً أن ما تتلقاه المنطقة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من دعم وعطاء لا يتوقف ساهم وبشكل كبير في تنفيذ واكتمال العديد من المشاريع الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة في منطقة القصيم، مشددا على الجميع بمضاعفة الجهود لمواكبة تحديات النمو واتساع المنطقة في أفقها الاستثماري والاقتصادي، منوهاً بما تتلقاه المنطقة من دعم القيادة وما تحقق من تنمية، مبدياً سعادته بما شاهده من إنجاز مبارك في عدد من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها هذا العام، مشيراً إلى أن المشروعات المتعثرة تقلصت بصورة كبيرة، مؤكداً دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المنطقة تنموياً واقتصادياً واستعداده التام لدعم كل عمل يساهم في تعزيز التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن خدمة المواطن أولاً هي منهج دائم يجب أن يحتذي به الجميع، مقدماً شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة من مسؤولي المنطقة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.