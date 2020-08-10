استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 1441/11/15هـ إلى 144/12/15هـ (102103) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقاً للخطة التشغيلية الموضوعة من قبل المشرفين في الأمانة، مؤكداً أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة. وأشار قوته إلى أن مذبوحات التطبيقات الالكترونية خلال الفترة ذات عدد مرتفع، مؤكداً أنها ساهمت في تسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فايروس كورونا حفاظاً على صحة الجميع.

وأكَّد مدير إدارة المسالخ أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس «كورونا» وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.