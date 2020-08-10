تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية. وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 130 كيلوجراماً من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.وأكَّد «المالكي» أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.