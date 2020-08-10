أوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعويض شهر سبتمبر يكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضررا، والتي تشمل أنشطة الإقامة، ووكالات السفر، ومشغلي الجولات السياحية، وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضة، وأنشطة التسلية والترفيه، والأنشطة الإبداعية والفنون، وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى. أما بالنسبة للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى فستكون نسبة الدعم فيها 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى.

وأكدت أنه يلزم المنشآت الأقل تضررا خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين قبل نهاية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري للمنشآت المتجاوزة النسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها، كما بينت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشآت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يتم إلغاء الدعم من المنشأة.

يذكر أن تعويض شهر أغسطس تم صرفه لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند بنفس الآلية السابقة وفقاً لنسب الدعم الحالية.